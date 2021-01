Doit-on imposer le masque FFP2 dans les transports en commun et commerces?

Pas en Belgique

Mais pour l'instant, il n'est pas question de les imposer dans la vie quotidienne en Belgique . "Les gestes barrière restent l'élément le plus important", rappelle la porte-parole du SPF Santé publique, Vinciane Charlier. "Le masque s'y ajoute, mais s'il est mal porté ou s'il n'est pas changé, ses bénéfices sont moindres. Donc, non, on ne compte pas imposer le masque FFP2... mais avec cette pandémie, on ne peut jamais dire jamais!"

S'approcher du risque zéro

Le virologue explique ainsi qu'il reste possible de contracter le coronavirus dans un bus plein, même si chaque voyageur porte un tel masque. "Mais avec un masque FFP2, on s'approche du risque zéro", admet-il. Cela a un triple prix. Ce masque coûte plus cher, minimum 1 euro/pièce, souvent plus. Il est inconfortable, il cause une sensation d'étouffement. Il faut le changer régulièrement à cause de l'accumulation d'humidité. Plus le masque est filtrant, plus il est inconfortable...