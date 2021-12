Du changement pour les Belges qui se rendent en France

Face à la flambée des contaminations sur son territoire, le gouvernement français a décidé le mois dernier de renforcer ses mesures . Celles qui concernent le pass sanitaire entrent finalement en vigueur ce mercredi. Et elles visent également les Belges qui se rendent dans l'hexagone .

Ainsi, si vous avez plus de 65 ans ou si vous avez été vacciné avec le vaccin Janssen (Johnson & Johnson), vous devrez justifier d'un rappel vaccinal réalisé dans les sept mois qui suivent la dernière dose dans le premier cas - deux mois dans le second. Dans le cas contraire, votre pass sanitaire ne sera plus valable à compter de ce mercredi.