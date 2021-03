Écoles: finalement, qui reste à la maison la semaine prochaine?...

Seules les classes de maternelle sont censées rester ouvertes la semaine prochaine. Mais rien n'est moins sûr. Chez les plus grands, les 2ᵉ et 3ᵉ degrés du secondaire auront droit à des cours à distance. Les autres seront en vacances une semaine à l'avance.

En sait-on plus ce jeudi? Un peu. On sait que les cours seront donnés à distance en secondaire à partir du deuxième degré (à partir de la 3ᵉ secondaire, donc), côté francophone. Les primaires et le premier degré du secondaire seront, eux, en vacances une semaine à l'avance. Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Communauté française, l'a confirmé ce matin sur La Première. Par contre, en Flandre, aucun cours à distance ne sera assuré.