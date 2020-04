Ecolo pour un fonds fédéral d'aide aux artistes

Certains artistes et autres travailleurs actifs dans l'événementiel n'ont pas droit au chômage et se tournent vers les CPAS. Les verts sollicitent le fédéral.

Le secteur culturel est entré dans une sombre période. L'annulation de tout événement plonge les artistes et travailleurs du spectacle dans l'expectative. Certains, bénéficiant du chômage temporaire ou du statut d'artiste, s'en sortent mieux que d'autres . Lucas Coune (25 ans) est ingénieur du son et travaillait au gré des appels de musiciens ou de sociétés spécalisées pour des missions limitées dans le temps. Ses mois étaient plutôt bien remplis, dit-il.

Suite aux mesures de confinement, il n'a pourtant eu d'autre choix que de se tourner vers son CPAS pour subvenir à ses besoins . Auparavant, il avait des contrats en bonne et due forme avec la coopérative Smart. "Celle-ci m'a signifié que mes CDD ne me donnaient pas droit au chômage temporaire", explique-t-il. Ses revenus étaient tombés à zéro.

Laura est artiste numérique. Elle jouit du statut d'artiste et vivait aussi de collaborations free lance dans la 3D et la vidéo. Ses revenus se limitent aujourd'hui à son chômage d'artiste de quelque 1.300 euros. "Il me manque 400 euros pour payer loyer, factures et manger de manière correcte, dit-elle. L’incertitude est quelque chose avec laquelle j’ai appris à vivre, le secteur de la musique sera un des derniers à sortir de la crise et la vie des artistes ne mobilise pas autant que l'industrie aéronautique."