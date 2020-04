Effacer l'ardoise d'un État, une option qui a ses limites...

Des représentants européens devant le ministère des Finances grec, en 2011. La durabilité de la dette contractée à l'époque par la Grèce dans le cadre de ses plans de sauvetage a fait l'objet d'intenses débats entre l'Union européenne et le FMI.

La crise pourrait voir se multiplier les effacements de dettes d'États. La mesure peut avoir des motivations multiples et a ses limites, explique le professeur de finances publiques Giuseppe Pagano (UMons).

Annuler la dette d’un État, voilà une décision qui peut se faire d’un trait de plume mais qu’on ne voit pas pour autant toutes les lunes. Cela pourrait changer alors que le monde entre dans la plus grave crise économique depuis le crash de 1929, et que les appels au moratoire sur les dettes des pays les moins développés se multiplient – assortis d’appels à leur annulation pure et simple. Le trait de plume a cependant ses limites, qu’esquisse Giuseppe Pagano, professeur de finances publiques à l’université de Mons (UMons).

«Quand on constate que le pays débiteur ne remboursera probablement pas la dette alors que c’est aussi notre client, on a intérêt à ne pas le maintenir en situation d’insolvabilité [...]." Giuseppe Pagano UMons

La plus évidente, c’est la volonté du créancier, souligne-t-il: un débiteur qui déciderait unilatéralement de ne pas honorer sa dette perdrait la confiance des prêteurs potentiels et perdrait donc de facto l'accès aux marchés financiers. "Sauf cas extrême, c’est une situation que tout débiteur doit éviter. On le voit avec l’Argentine, qui est toujours en procès avec certains de ses créditeurs", souligne-t-il. En 2001, Buenos Aires avait fait défaut sur près de 100 milliards de dollars.

Un créancier peut bien sûr annuler tout ou partie d’une dette, avec ou sans condition. Il peut avoir pour cela plusieurs motivations. On peut citer la reconnaissance du caractère illégitime d’une créance. Ou l’altruisme. Mais une annulation de dette est loin d’être un acte toujours désintéressé, indique Giuseppe Pagano: "Quand on constate que le pays débiteur ne remboursera probablement pas la dette alors que c’est aussi notre client, on a intérêt à ne pas le maintenir en situation d’insolvabilité pour préserver les échanges commerciaux."

Dans certains cas, on prendra des options hybrides: étaler les échéances de remboursement, renflouer l’État en question. La Grèce est à cet égard un cas d’école : un pays qui n’est pas en développement, mais qui a bénéficié de mesures de soutien de ses créanciers – à des conditions très strictes (et selon des modalités intensément débattues).

Une question de prix

"Pour le moment, les États font face, et ils ne peuvent le faire qu'en empruntant. Mais il y a une limite à ça: est-ce que les marchés vont rester disposés à prêter à des taux acceptables ?" Giuseppe Pagano UMons

Mais pour les pays riches, une dette très élevée n’est pas toujours un problème en soi, poursuit Giuseppe Pagano: "Le Japon a une dette de 250% de son PIB mais cela ne pose pas problème parce qu’elle est essentiellement souscrite par des Japonais. Et dans un pays comme la Belgique, la vraie question n’est pas tant le taux d'endettement (100% du PIB) que combien ça coute: 2% du PIB, ça ne pose pas de problème, mais si les taux d'intérêts se mettaient à remonter significativement, ce serait autre chose."