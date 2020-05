Effet Covid sur le marché du rachat d'entreprises

Coup de mou en vue dans le marché des fusions et acquisitions en Belgique cette année. C’est ce qui ressort du dernier baromètre de la Vlerick Business School. " 60% des experts consultés s’attendent à une chute de 30% des activités de fusions et acquisitions en Belgique en 2020 ", pointe l’enquête de la Vlerick menée auprès des acteurs spécialisés dans les dossiers de fusions et acquisitions en Flandre et en Wallonie (avocats, réviseurs, banquiers...).

"Je suis néanmoins persuadé que ce ralentissement sera temporaire, et plus on aura une bonne appréhension de ce que sera le nouveau niveau de normalité, plus les acquisitions reprendront."

Du côté des vendeurs, la plupart des experts contactés par la Sowaccess s’accordent à dire qu’à part dans certains secteurs qui ont pu profiter de la crise, les prix devront sans doute être revus à la baisse. D’autres, plus touchés, devront reporter la vente. Bref acheter une entreprise aujourd’hui est un exercice plus compliqué qu’hier. "Je suis néanmoins persuadé que ce ralentissement sera temporaire, et plus on aura une bonne appréhension de ce que sera le nouveau niveau de normalité, plus les acquisitions reprendront", estime Laurent Wenric. Un avis que partage Mathieu Luypaert, professeur à la Vlerick et auteur de l’étude. "Il y aura un rebond si la crise sanitaire est de courte durée." Il s’attend d’ailleurs à une hausse des petites transactions et d’opérations menées par le private equity. "Il devrait y avoir moins de transactions stratégiques entre entreprises, sauf dans le domaine de la santé."