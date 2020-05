Eh oui, Air Belgium continue à voler !

Dans l’esprit de certains, la fin des vols d’Air Belgium sur les Antilles signifie la cessation de ses activités. Mais non! On a toujours besoin de long-courriers.

Comme d’autres entreprises, Air Belgium a obtenu un apport de 2,5 millions d’euros de la Sogepa pour passer le cap de la crise du coronavirus (L’Echo du 5 mai). Mais la compagnie reste opérationnelle et rend bien des services, malgré une partie du personnel en chômage économique. Bien entendu, la compagnie ne dessert plus Charleroi, puisqu’il est fermé (sauf vols sanitaires et urgents), comme nous l’a rappelé Philippe Verdonck, patron de l’aéroport. C’est donc à Zaventem qu’atterrissent les A340 d’Air Belgium.