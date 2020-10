Elio Di Rupo: "Il va falloir prendre des dispositions additionnelles"

Les bourgmestres des 19 communes en périphérie bruxelloises demandent au gouverneur de prendre des mesures urgentes et décisives dans la lutte contre le coronavirus, au niveau provincial. C'est ce qui est ressorti des consultations de ce lundi matin. Concrètement, les bourgmestres veulent fermer complètement les centres de fitness et les casinos, resserrer davantage la vis dans les secteurs de la culture et du sport, et appliquer le couvre-feu de 22 heures et 6 heures du matin, comme cela a été décidé en Wallonie et à Bruxelles. "Nous sommes tombés d'accord presque à l'unanimité", a déclaré Hans Bonte (sp.a), le bourgmestre de Vilvorde après la réunion en visioconférence.