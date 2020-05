Emmanuel Bottieau: "Il fallait relâcher quelque peu la bride"...

Le Conseil national de sécurité a-t-il eu raison d’assouplir le dispositif? Il fallait relâcher quelque peu la bride. Qu’on le fasse dans deux semaines ou dans deux mois, on sera toujours face au même problème. La condition de base, c’est de s’assurer qu’il n’y ait pas de saturation des hôpitaux. Ensuite, il faut pouvoir tester les gens, ce qui suppose une logistique importante afin que cela puisse se faire dans de bonnes conditions de sécurité. Une fois ces deux conditions remplies, ce qui est le cas, on peut progressivement desserrer la vis. Les gens ne vont de toute façon plus se comporter comme il y a trois mois. Chacun fait désormais attention.

N’aurions-nous pas pu éviter ce confinement, quand on voit que la Suède et les Pays-Bas n’ont pas plus morts que la Belgique?

Ces deux pays ont adopté une stratégie de communication fort différente. Ils ont insisté sur la nécessité d’une distanciation sociale, mais sans se perdre dans une foule de détails. Pour le reste, ils ont fait confiance au sens civique de la population. En Belgique, la communication est partie dans beaucoup de détails et on s’est retrouvé à devoir légiférer sur des situations qui, bien souvent, relèvent de l’exception. Avec une stratégie différente, les Suédois sont arrivés à peu près au même résultat que la Belgique. A Pâques par exemple, 97% des Suédois sont restés volontairement à la maison alors qu’ils ont pour habitude de partir à la campagne au bord des lacs.