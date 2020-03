Emmanuel Bottieau: "Un lockdown devrait durer trois à quatre semaines...

Professeur à l'Institut de médecine tropical d'Anvers, Emmanuel Bottieau estime qu'il n'est pas trop tard pour une éventuelle décision de confinement.

Emmanuel Bottieau est professeur de médecine tropicale à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers. Alors que le Conseil national de sécurité doit décider ou non d’un confinement généralisé (lockdown), il estime qu’il n’est pas trop tard pour avancer dans cette direction. Il considère du reste que la population belge a plutôt bien réagi aux mesures coercitives décidées par les autorités.

N’est-il pas déjà trop tard pour décider d’un confinement généralisé? N’a-t-on pas perdu du temps précieux?

Il faut toujours, dans ce genre de décision, trouver un équilibre entre les contraintes épidémiologiques et les conséquences d’un lockdown sur l’économie et le monde du travail. Par rapport à la situation qui prévaut en Belgique, les mesures prises jusqu’ici ont été assez adaptées. Car il faut aussi veiller à ce que celles-ci soient acceptées par la population. Des mesures trop brutales risquent parfois d’être contreproductives. C’est ce qu’on a pu voir avec la ruée sur les bars et restaurants aux Pays-Bas vendredi dernier.

Combien de temps un lockdown doit-il durer pour être efficace?

Nous sommes en présence de deux cycles de transmission virale. Sachant qu’il faut maximum 7 jours entre l’infection et le développement des symptômes, il faut tabler sur un lockdown d’au moins deux semaines. Si on inclut une marge de sécurité, on devrait viser trois à quatre semaines.

"Avec une partie importante de la population qui a plus de 65 ans et risque des complications sévères, c’est un pari un peu risqué que de laisser faire la nature." Emmanuel Bottieau Institut de médecine tropicale d'Anvers

La recette de l’immunité collective, telle que préconisée aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, est-elle réaliste?

C’est parfaitement concevable pour une population de moins de 60 ans: on laisse l’épidémie passer, comme avec certaines grippes sévères. Il est probable qu’en Afrique, une telle épidémie puisse passer de cette façon, étant donné que la moitié de la population a moins de 15 ans. Chez nous, les choses sont très différentes, puisqu’une partie importante de la population a plus de 65 ans et risque des complications sévères. C’est un pari un peu risqué que de laisser faire la nature. J’observe d’ailleurs que la Grande-Bretagne est en train d’opérer une courbe rentrante.

Pour s’assurer de l’efficacité d’un lockdown en Belgique, ne faudrait-il pas fermer la frontière avec les Pays-Bas?

Pas nécessairement. Je suis persuadé que si on explique bien les choses, les gens comprennent et acceptent. Les mesures coercitives ont, elles aussi, leurs limites. On ne peut pas mettre un agent de police derrière chaque citoyen. Jusqu’ici, je suis plutôt agréablement surpris par la réaction de la population en Belgique.

Peut-on encore éviter le scénario de services d’urgence submergés?

Tout dépendra de la hauteur de la vague. Soit on a un tsunami, comme en Italie. Soit on a une vague moins haute et plus lente et la situation reste gérable. La progression de la maladie augmente de manière régulière en Belgique, mais nous sommes loin des situations explosives observées en Italie.

"Ce que nous vivons aujourd’hui, c’est une situation de zéro immunité. C’est pour cela que c’est un phénomène aussi violent." Emmanuel Bottieau Institut de médecine tropicale d'Anvers

Quel scénario d’évolution de la maladie est-ce que vous privilégiez? Aurons-nous une deuxième vague en 2021?