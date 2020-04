Emmanuelle Servais: "Les masques nous ont coûté jusqu'à 10 fois plus cher"

Emmanuelle Servais est en colère lorsqu’on l’appelle fin de semaine dernière. En cause? La campagne menée par Test-Achats , quelques jours auparavant, critiquant la soi-disant marge excessive prise par les pharmaciens sur les masques et gels hydroalcooliques. En raison d’abus constatés sur le terrain, d’après l’organisation.

"Cela dévalorise la profession et n’est vraiment pas nous remercier, alors que des centaines d’heures supplémentaires sont prestées dans toutes les officines en cette période de crise du coronavirus…", s’insurge la fondatrice du groupe qui porte son nom, comptant 17 pharmacies – bientôt 18, avec une ouverture prochaine à Uccle. "De plus, c’est surtout oublier un élément pourtant clé et simple à comprendre: la hausse du prix à l’achat."