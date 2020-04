"En 2 semaines, on a perdu plus de 80% de notre chiffre d'affaires"

"Il y a clairement eu des jours meilleurs." Au bout du fil, Jonathan Schockaert, fondateur de ListMinut, la plus grande plateforme d’économie collaborative du pays. Les milliers de services de déménagement, plomberie ou jardinage que propose ListMinut chaque mois sur sa plateforme sont à l’arrêt depuis 3 semaines. "On a dû afficher un message pour décourager les gens d’utiliser notre plateforme. Un crève-cœur, mais c’était notre responsabilité en tant que citoyens." Depuis deux semaines, les 15 employés de ListMinut sont au chômage temporaire pour "réduire les coûts au maximum".

Les fondateurs de ListMinut ont décidé de réduire de 30% leur rémunération pour notamment permettre à leurs employés de toucher l’intégralité de leur salaire malgré le chômage temporaire. "Le plus important pour nous, ce sont nos employés. Quand cela va reprendre, on aura besoin d’eux pour se donner à fond." La start-up affirme pouvoir tenir encore quelques mois avec ses réserves, mais s’inquiète plus pour la reprise : "Ce qui va compter c’est la vitesse de la relance. Si cela prend un an à redémarrer pleinement, nous aurons un problème." Jonathan Schockaert sait qu’il est dans une moins mauvaise posture que d’autres jeunes pousses qui ont les reins moins solides, "pour certaines boîtes, il ne reste que 1 ou 2 mois de vie. Après…"