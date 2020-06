En Chine, la crainte d'une 2e vague de Covid-19 se renforce

Un marché de Pékin comme foyer

Grâce à de stricts contrôles, au port du masque et aux opérations de confinement, l'épidémie était sous contrôle sur le sol chinois, où est apparu le nouveau coronavirus l'an dernier à Wuhan, dans le centre du pays. Mais un nouveau foyer de contamination a été détecté dans le sud de Pékin au marché de gros de Xinfadi, qui vend notamment de la viande, du poisson et des légumes.

Reconfinement

Des centaines de policiers et de membres de la police paramilitaire, dont beaucoup portant des masques de protection et des gants, sont déployés près du marché de Xinfadi, a constaté l'AFP. Neuf écoles et jardins d'enfants des environs ont été fermés. Vendredi, la mairie de Pékin avait reporté le retour des élèves dans des écoles primaires et suspendu tous les événements sportifs.