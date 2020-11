En attendant un vaccin contre le Covid, la course aux anticorps est lancée

«Rien ne prouve à ce jour que le remdesivir améliore l’état des patients hospitalisés, quelle que soit la gravité de leurs symptômes, les chances de survie et les autres résultats sanitaires», indiquait l’OMS sous forme de recommandation conditionnelle. Ce genre de recommandation signifie qu’ il n’existe pas assez de preuves pour appuyer l’utilisation du médicament en question . Sale coup pour l’entreprise américaine? Un fléchissement sans doute dans ses plantureux revenus. Le Financial Times rappelait cette semaine qu’au 3e trimestre de cette année, la vente de remdesivir aux hôpitaux avait généré un revenu de 873 millions de dollars pour Gilead.

Anticorps thérapeutiques

Que reste-t-il dès lors aux médecins pour lutter spécifiquement contre le virus, et non contre les complications qu’il induit? Une bonne nouvelle est venue des États-Unis le 19 novembre. Elle concerne des anticorps thérapeutiques anti-SARS-CoV2. «Ceux produits par la firme Regeneron ont été approuvés par la FDA pour un usage sur les patients les plus vulnérables», explique le professeur Michel Goldman, immunologue et co-directeur de l’Institut I3h (ULB). «C’est le deuxième traitement de la sorte approuvé aux États-Unis, après celui d’Eli Lilly. Celui de Regeneron est un cocktail de deux anticorps monoclonaux, ce qui maximalise ses chances de neutraliser le virus. Mais surtout, ce type de traitement a déjà fait la preuve de son efficacité dans la lutte contre le virus Ebola».