En cas d'arrêt des championnats, le classement actuel prévaudra

Seront qualifiés, les clubs qui se seront classés en ordre utile dans leur propre championnat et ce, qu’il se termine ou non. En Belgique, le FC Bruges, actuel leader, jouerait la Ligue des champions, ainsi que La Gantoise, 2e. Charleroi, la Ligue Europe; l’Antwerp et le Standard joueront également les qualifications pour cette même compétition.