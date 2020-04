En ces temps de coronavirus, ouvrir parce qu'il faut, ou patienter faute de mieux

"Arriver au seuil de rentabilité prendra plus de temps que prévu. Mais nous ne pouvions pas reporter le lancement."

Avec trois associés, cet ex-CEO de Cameleon s'est mis en tête d'ouvrir trois franchisés Färm en Brabant wallon. Le 26 mars dernier, des festivités étaient prévues sur le site de Mont-Saint-Jean pour inaugurer dignement le 13e magasin Färm. Elles ont été reportées. Mais le magasin, qui tourne avec une équipe de 13 personnes (les 4 associés et 9 employés), n'en a pas moins ouvert ses portes.

Difficile de prendre son essor dans de telles conditions. "Arriver au seuil de rentabilité prendra plus de temps que prévu. Mais nous ne pouvions pas reporter le lancement. Cela faisait un an que nous nous préparions et tout était quasi prêt quand le confinement est arrivé", explique Cédric Moulin. Hors de question, pour lui, de mettre le personnel en chômage technique avant même de commencer.