"En confinement, respecter les règles c'est vital"

Un astronaute, un navigateur solitaire, un ancien prisonnier témoignent. La vie en espace réduit demande de la discipline et de la communication.

Une semaine à peine que la Belgique est confinée. Chacun apprend à vivre en promiscuité dans un espace relativement réduit, à la recherche de nouveaux repères et de nouvelles techniques de communication. La vie de famille, de coloc ou d’isolé s’organise en mode blocus. On retrouve des réflexes de ces périodes d’examens où l’on se retrouvait de facto en confinement plus ou moins volontaire.

Pourtant, il en est qui font ou ont fait le choix de cette vie en confinement, volontairement ou pas. Frank De Winne, l’un des deux astronautes belges a passé près de 6 mois sur la station orbitale internationale, Edouard Hanssens s’est retrouvé, bien involontairement, derrière les barreaux pour trois semaines de préventive, Jean Le Cam ne compte plus les tours du monde en navigateur solitaire. Trois profils différents, trois expériences d’un confinement obligé dans des conditions autrement plus dures que celles que nous vivons, et donc d’autant plus riches d’enseignements.

"Mes chaussettes dans la salle de bain, cela ne me gène pas, mais cela peut agacer ma femme. Transposez cela à 6 sur l'ISS..." Frank De Winne Astronaute belge

Frank De Winne insiste sur l’importance primordiale de la communication pour atténuer les effets du confinement. Et sans fausse modestie, minimise la difficulté de son expérience. "C’est beaucoup plus dur pour les sous-mariniers ou pour les forces spéciales en mission secrète complètement coupés du mode. Sur la station MIR, il n’y avait que 10 minutes de communication possible par semaine avec ses proches et sans intimité. Sur l’ISS, les moyens de communications étaient plus développés. Même si la bande passante était surtout utilisée pour les données scientifiques."

Plus on est de fous…

Vue en plein écran Frank De Winne, astronaute belge (à l'extrême gauche): "Le rôle du commandant de bord est primoridial." ©REUTERS

Pour l’astronaute, la communication avec autrui et le lien avec ses proches sont aussi importants que la forme physique ou la nourriture pour les astronautes. "Après l’accident de Columbia, les pensionnaires de l’ISS se sont retrouvés à deux seulement, pour une durée indéterminée à l’époque. C’est beaucoup plus compliqué. Durant ma mission nous étions 6, cela donne davantage de conversations." Plus est de fous, plus on rit en somme. Et même après 6 mois passés dans quelques mètres cubes, on trouve encore des choses à se dire. "Les choses changent au sol, la vie continue, il y a du travail à faire… Cela alimente les discussions. Une semaine après notre retour de mission, mon équipage était invité à l’ambassade de Belgique à Moscou. L’ambassadeur était étonné de tout ce que nous avions encore à nous dire !"

Jean Le Cam, navigateur français qui compte plusieurs Vendée Globe (80 jours seul en mer !) et transats en solitaire ou en double à son actif, ne s’estime pas un grand communicateur, mais quand même. "Durant les Vendée Globe, j’ai toujours mes peluches pour me tenir compagnie. Peut-être que je parle tout seul aussi. Hormis la réception des fichiers météo, déterminants pour la stratégie de course et les contacts radios quotidiens avec l’organisation, l’équipe technique ou avec ma femme, on est seul face aux éléments et au bateau. Au moins, il n’y a personne pour voir les conneries que l’on fait…", raconte-t-il.

Une effluve de parfum

Edouard Hanssens s’est retrouvé un petit matin, au saut du lit, entre deux pandores pour un interrogatoire dans le cadre de l’instruction sur l’origine de la peste porcine en Belgique. Ce qu’il ne pensait être qu’une audition s’est transformé en 14 heures d’interrogatoires serrés, quelques heures en cellule, de nouveaux interrogatoires pour aboutir finalement en cellule d’isolement complet à la prison de Marche pendant trois jours. Sans comprendre ce qui lui arrivait. Il restera trois semaines en préventive, avant d’être libéré sans condition. "Durant la première semaine, sans communication avec l’extérieur, je ne voyais pas comment en sortir", confie-t-il. Seule lueur d’espoir, les effluves du parfum d’une amie très chère dans la valise de vêtements propres qu’il a reçu en sortant des 72h d’isolement." C’était la première communication que j’avais avec le monde extérieur. C’était mieux qu’une bouffée d’oxygène !"

"Durant la première semaine d'incarcération, sans communication avec l’extérieur, je ne voyais pas comment en sortir." Edouard Hanssens

Naturellement, sur la station orbitale ou dans un bateau dans les mers du Sud, on n’a pas vraiment le temps de s’ennuyer. Rien à voir avec le désœuvrement forcé que l’on peut connaître aujourd’hui. Le travail scientifique occupe le plus clair du temps. "Et c’est nécessaire aussi", assure De Winne. "Il n’y a rien de pire que de ne rien faire dans ces conditions…"

De l’importance, quand c’est possible de structurer sa journée. Et de maintenir son hygiène de vie. "Nous prenions nos petits-déjeuners et nos déjeuners dans le module russe et le souper dans le vaisseau américain. C’étaient des moments précieux. Le reste du temps était consacré au travail durant lequel on n’avait pas trop le temps de se parler", se souvient De Winne.

Vue en plein écran Jean Le Cam, circumnavigateur: "Parfois je parle tout seul je suppose."

Sur un bateau, la vie à bord est surtout rythmée par les vents et les conditions. "Mais durant les transats en double, quand on peut prendre ses repas ensemble, ce sont de très chouettes moments".

Dans une prison par contre, pas besoin de structurer sa journée, d’autres s’en charge pour vous… Durant ses trois semaines de "villégiature forcée", Edouard Hanssens s’est par contre astreint à une discipline sportive draconienne. "J’ai perdu cinq kilos, mais j’ai gagné en masse musculaire" raconte-t-il. Course autour du préau, une centaine de pompe dans sa cellule, des tractions au châssis des portes… Son abnégation forçait l’admiration de ses "collègues".

Sécurité

Le rythme de la journée fait entre autres partie des règles strictes auxquelles il faut s’astreindre dans ces espaces de confinement. "C’est la base de toute chose." Ce qui vaut pour les mesures de confinement que l’on connaît actuellement, le vaut encore plus pour nos trois témoins. Question élémentaire de sécurité. "Si le bateau n’est pas en ordre, on prend des risques. Ce n’est pas parce qu’on est seul à bord qu’il faut que se laisser aller au bordel !" Pour De Winne, "Tout ce que l’on fait a une conséquence sur les autres. Si je laisse traîner mes chaussettes dans la salle de bain, cela ne me gêne pas, mais cela peut agacer ma femme. Transposez cela à 6 dans quelques mètres cubes et cela peut devenir l’enfer."

Vue en plein écran La prison a ses règles et ses codes... à respecter! ©Kristof Vadino

Des règles, en prison, il y en a évidemment aussi et des strictes. Mais il y a aussi des codes à apprendre. "Comme je suis arrivé en isolement total et que tous les prisonniers devaient rentrer dans leur cellule chaque fois que je sortais de la mienne, je suis passé pour un caïd", se souvient Hanssens. "Mais j’ai dû apprendre les pratiques. Ne jamais demander à quelqu’un pourquoi il est là par exemple, ne jamais rien accepter pour ne pas être redevable…"

"Durant les Vendée Globe, j’ai toujours mes peluches pour me tenir compagnie. Peut-être que je parle tout seul aussi." Jean Le Cam Circumnavigateur solitaire

Et c’est le rôle du chef de les faire respecter, mais aussi d’aplanir le moindre différent, qui en espace confiner pourrait rapidement prendre des proportions énormes. "Quand tu t’engueules avec ta femme, l’un des deux peut claquer la porte et prendre l’air. Sur un bateau, c’est plus compliqué…", laisse entendre Le Cam. Le chef, c’est le commandant de la station, celui du bateau pour lui-même ou son équipage, ou le caïd de taule. "Quand je suis sorti du trou, j’ai eu droit à la visite du "doyen" des prisonniers, un petit vieux assez râblé, flanqué d’un malabar énorme avec qui je me suis fait pote, de même qu’avec un autre costaud plutôt sensé. Avec de tels mentors, j’étais protégé…", poursuit Hansen.