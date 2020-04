En pleine crise sanitaire, la FGTB dénonce une "concertation de façade"

Les dernières mesures socio-économiques annoncées par le gouvernement Wilmès pour les secteurs vitaux courroucent les syndicats. À la FGTB, on dénonce une "concertation sociale de façade".

Les syndicats sont remontés contre l'exécutif de Sophie Wilmès. En cause: la nouvelle salve de mesures socio-économiques qu'il a annoncée samedi dernier. À en croire la FGTB, celles-ci sont déséquilibrées et ne répondent pas aux préoccupations sociales. Du côté de la CSC, on s'interroge sur l'opportunité de certaines mesures, tout en s'inquiétant du retour de "vieux réflexes" visant à "rémunérer plus ceux qui ont déjà et à laisser les autres au bord du chemin."

Si les trois organisations syndicales s'accordent pour qualifier de positive l'annonce du gel temporaire de la dégressivité des allocations de chômage, elles sont par contre beaucoup moins enthousiastes quant au reste du package.

220 heures supplémentaires défiscalisées

Dans leur ligne de mire figure notamment l'annonce relative à la défiscalisation et la hausse du nombre d'heures supplémentaires volontaires dans les secteurs critiques. Pour ces derniers, ce quota d'heures a été porté à 220, soit 100 de plus qu'auparavant. "En gros, on fait ici totalement fi de l'aspect sanitaire en proposant d'exposer des gens deux fois plus longtemps au risque de contracter le coronavirus. Ensuite, on nous annonce que ces heures vont être défiscalisées", s'exclame le porte-parole de la FGTB, Nicolas Deprets. "Sans aucune raison, on répond de la sorte aux aspirations patronales vieilles d'il y a 4 ou 5 ans", tempête-t-il.

"Il n'est pas possible de dire dans la même phrase qu'on a besoin de l'État en cas de pandémie pour sauver les entreprises et ensuite de le définancer à la première occasion." Marie-Hélène Ska Secrétaire générale de la CSC

Pour Marie-Hélène Ska, cette mesure serait l'exemple type de ce qui n'était pas nécessaire actuellement. "Il n'est pas possible de dire dans la même phrase qu'on a besoin de l'État en cas de pandémie pour sauver les entreprises et ensuite de le définancer à la première occasion, estime-t-elle. Des entreprises tournent et ont besoin de main d'œuvre, c'est tant mieux, mais elles doivent être en capacité de rémunérer leur personnel de la bonne manière."

Concertation sociale "bypassée"

Au-delà des heures supplémentaires, d'autres mesures, destinées à absorber les éventuels pics d'activité dans les secteurs vitaux, suscitent l'ire des organisations syndicales. Aux yeux de la FGTB et de la CGSLB, la concertation sociale sur ces questions a été contournée. "Or, il y a moyen de procéder autrement comme en témoigne l’accord-cadre conclu dans le secteur non marchand flamand", souligne le secrétaire national du syndicat libéral, Olivier Valentin.

"Des personnes parfois moins considérées par le gouvernement sont aujourd'hui utilisées comme de la chair à canon." Nicolas Deprets Porte-parole de la FGTB

Du côté de la FGTB, les recours possibles, sous certaines conditions, aux étudiants et aux demandeurs d'asile passent particulièrement mal. "Des personnes, parfois déconsidérées ou moins regardées par le gouvernement, sont aujourd'hui utilisées comme de la chair à canon", dénonce son porte-parole.

Si beaucoup de mesures déplaisent aux représentants des travailleurs, ceux-ci fustigent également l'absence d'avancées au profit d'une série de personnels épuisés. "Je pense en particulier à celui de première ligne dans les soins ou les maisons de repos, mais aussi à tout le personnel de la logistique. À ces niveaux-là, il faut sans doute innover et prendre des positions garantissant un travail véritablement faisable, estime Marie-Hélène Ska. Des congés spécifiques 'corona' pourraient être discutés dans les secteurs, tout comme des facilités offertes pour prendre des congés parentaux ou exceptionnels."

Olivier Valentin le reconnaît, la concertation sociale prend parfois du temps. Pourtant, il l'assène: "C'est par cette voie que des solutions devront être trouvées." Ses homologues syndicaux ne l'auraient pas dit autrement.