Enfants masqués, événements très limités: les mesures du Codeco qui démarrent ce lundi

Pour rappel, depuis samedi, tous les regroupements et activités privés à l'intérieur sont également provisoirement interdits à l'exception du sport, des regroupements au domicile privé ou dans un logement touristique de faible capacité, des mariages et des funérailles, ou encore lorsque ces activités sont destinées aux groupes vulnérables.

Enfants masqués dès 6 ans

Précisons que cette obligation de port du masque pour les enfants dès 6 ans s'applique également partout où elle est imposée aux plus grands (transports en commun, etc.)

Prochaines étapes

Enfin, dernière mesure concernant l'école: maternelles, primaires et secondaires seront fermées une semaine plus tôt que prévu. Les vacances de Noël commenceront le lundi 20 décembre. Une mesure qualifiée de "stupide" par Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19 et membre du Gems, le groupe d'experts qui conseillent le gouvernement et qui avait recommandé une fermeture immédiate des écoles pour 10 jours.