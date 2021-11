Enfin un effort pour mieux ventiler les écoles?...

De nombreux experts insistent pour un suivi plus strict de cette mesure dans le cadre scolaire, vu les chiffres de contaminations dans ce secteur, particulièrement en primaire où les enfants ne sont pas vaccinés. Les ministres du gouvernement fédéral et des entités fédérées se réunissent ce mercredi en Comité de concertation et pourraient donc opter pour un système plus contraignant.