Entre 3 à 5 millions de chiffre d'affaires en suspend pour le groupe Eloy (vidéo)

Pour le groupe de construction et de génie civil Eloy, l’ensemble des chantiers et des activités ont été mis à l’arrêt quelques jours après l’annonce du confinement. "Quand une entreprise de construction doit arrêter ses activités, elle n’a plus aucune rentrée. Il fallait donc éviter toute forme de dépenses pendant cette période", assure David Eloy, administrateur délégué de Eloy Travaux. Le printemps, dans la construction, correspond généralement à la reprise des activités. De mars à mai, le chiffre d’affaires mensuel oscille entre 3 et 5 millions d’euros. "Un chiffre d’affaires qui n’est pas totalement perdu, mais qui sera décalé en fonction des disponibilités de l’entreprise et des effectifs."