Entre inquiétude et calme, la France entame son déconfinement

Le but: maintenir la distance physique, même si, par endroit, elle semblait déjà - et ce, malgré la moindre affluence - presque impossible. "Je suis contente de retrouver mes collègues", soufflait une passagère, sans pour autant cacher son appréhension de la promiscuité : "Dans le RER D, des personnes s'assoient déjà les unes à côté des autres", déplorait-elle, en dépit du fait qu'un siège sur deux est a priori condamné.

Un plan de relance pour les PME

Pour l'heure, nombre de personnes travaillent encore chez elles. Mais la pression dans les transports - cauchemar des autorités - risque de s'accentuer au fil des jours. Au total, 400.000 entreprises ont à nouveau accueilli leurs salariés. Tandis que les commerces non alimentaires - à l'exception des grands magasins comme Les Galeries Lafayette - ont rouvert leurs portes. Toutefois, les professionnels s'inquiètent d'un changement d'habitudes des consommateurs. Et des frais supplémentaires occasionnés par les mesures de sécurité.

"Le gouvernement doit nous donner des perspectives" , a martelé ce matin François Asselin, le patron de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). Il réclame qu'un plan de relance soit mis en œuvre dès à présent et non pas après l'été comme l'a rappelé Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie. Ce dernier a par ailleurs fait savoir que la filière automobile obtiendrait un soutien de l'Etat. A condition cependant que les entreprises procèdent à des relocalisations de leur production.

Trois nouveaux foyers

Autre enjeu : la reprise des écoles. En ce lundi, les enseignants préparaient les lieux - disposition du mobilier, désinfection, etc. - avant l'arrivée des enfants. Globalement, on estime qu'un élève sur six (1,5 million au total) devrait, à partir de mardi, retourner en classe. La prudence reste néanmoins de mise, d'autant que trois nouveaux foyers viennent d'être détectés : un premier, dans un collège de Chauvigny, dans la Vienne ; un second en Dordogne, à la suite d'obsèques dans un village ; et enfin un troisième dans un foyer de jeunes travailleurs en banlieue parisienne à Clamart. Le pays déplore désormais plus de 26.000 décès.