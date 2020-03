Entreprises de construction et donneurs d'ordre dos à dos

La semaine dernière, les entreprises de construction ont directement revendiqué le statut de force majeure pour tous les ouvriers du secteur. Mais selon ceux qui se retrouvent aujourd’hui avec des chantiers à l’arrêt, c’était aller un peu vite en besogne. Voire incivique. Explications.

Très rapidement, avant même l’annonce par le Fédéral des mesures de confinement, plusieurs entreprises majeures de construction – dont Willemen puis Thomas & Piron – ont débrayé, arguant de l’impossibilité de poursuivre leurs activités en respectant les consignes sanitaires. Cet arrêt brutal a fait rapidement réagir l’Union professionnelle du secteur immobilier (Upsi), qui représente les principaux promoteurs, lotisseurs et investisseurs immobiliers du pays. Son administrateur délégué Olivier Carrette a pris, dès lundi dernier, contact avec son homologue de la Confédération Construction, Robert de Mûelenaere. Un premier contact téléphonique informel. Mais dès mercredi, un courrier officiel - pas piqué des hannetons - suivait.

Gant de velours mais poigne de fer

Si la missive évoque le dialogue et se dit "constructive", le ton est musclé. Jugez-en: "La crise actuelle touche de plein fouet le secteur de la construction; et nous en sommes bien conscients. Néanmoins, nous ne pouvons accepter une remise en cause unilatérale des accords contractuels signés entre parties; notamment la fermeture des chantiers, le report de la livraison des bâtiments et l’augmentation des coûts de construction", balance Olivier Carrette.

"Quand des pans entiers de notre économie sont sur le flanc, c’est un manque de civisme d’arrêter une activité autorisée qui peut être exécutée dans le respect des consignes d’hygiène et de distanciation" Gaëtan Hannecart Matexi

"Qu’on se comprenne bien: nous souhaitons nous profiler comme partenaire constructif, collaborer et trouver des solutions acceptables pour toutes les parties", insiste-t-il. Avant de rebondir: "La situation actuelle dans le secteur de la construction ne peut nullement être qualifiée de cas de force majeure", en faisant ensuite référence à la jurisprudence et à plusieurs jugements en cassation.

"Manque de civisme"

Un des premiers à être sorti du bois via les réseaux sociaux sur le sujet, c’est Gaëtan Hannecart, le patron de Matexi, la plus importante société de promotion résidentielle du pays. "Je suis le premier à dire qu’il faut protéger notre personnel et ralentir la propagation du coronavirus en faisant travailler le personnel à domicile si possible. Mais on ne sait pas gérer un chantier de son domicile. Nos collaborateurs se battent pour maintenir nos chantiers en activité dans le respect des règles. Malheureusement, ça devient très compliqué parce que bon nombre d’entreprises de la construction ont arrêté unilatéralement leur activité même là où il est techniquement possible de continuer", insiste-t-il.

"L’heure n’est pas à la musculation. Si je peux en comprendre l’esprit, je trouve le ton de la lettre de l’Upsi vraiment malvenu dans les circonstances particulières que nous vivons." Louis Amory Maisons Blavier

Il rappelle d’ailleurs avoir recommandé à son personnel de travailler à domicile avant même que le gouvernement l’impose. "Mais, poursuite-il, il est capital que nous contribuions tous, dans le respect le plus strict de la légalité, à faire tourner l’économie. Je considère que, maintenant que des pans entiers de cette économie sont sur le flanc, c’est un manque de civisme d’arrêter une activité autorisée qui peut être exécutée dans le respect des consignes d’hygiène et de distanciation. Cela nuit à notre économie, engendre des coûts supplémentaires énormes pour l’Etat; et in fine, c’est nous tous qui allons payer l’ardoise. J’ose donc encore espérer qu’il y aura une prise de conscience collective et que les entreprises de construction qui ont cessé leur activité vont se remettre à travailler très rapidement."

"Penser solidaire"

Pour Louis Amory, propriétaire et patron du groupe de construction Maisons Blavier, il est impératif de penser solidaire dans toutes les situations critiques désormais rencontrées. "L’heure n’est pas à la musculation. Si je peux en comprendre l’esprit, je trouve le ton de la lettre de l’Upsi vraiment malvenu dans les circonstances particulières que nous vivons."

Il s’explique: "Dès l’annonce des mesures de confinement, j’ai demandé à mes ouvriers de se rendre sur chantier par véhicule séparé et de respecter les consignes fédérales. Puis je suis allé prendre la température sur le terrain. Et là, j’ai senti un désarroi auquel il faut pouvoir répondre. Même quand un carreleur qui travaille seul dans une maison vide vous dit qu’il a fait demi-tour parce qu’il avait peur."

