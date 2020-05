Ephémère électrochoc

Cette crise, toute dramatique qu’elle soit, va ouvrir des opportunités et de nouveaux horizons comme souvent dans les périodes de rupture importante.

La crise du coronavirus agit, comme fréquemment, en tant que révélateur et générateur d’opinions en tous sens. Nous subissons un électrochoc.

Le consensus existe pour dire que la gestion de cette crise, considérée par certains édiles, au départ comme une simple grippe d’un genre nouveau, et donc minimisée, fut tout sauf efficace. Nonobstant cela, peut-être qu’avec 9 ministres de la santé et un enchevêtrement de régions, communautés et état fédéral, pour une population de 11,5 millions d’habitants, la gestion eut pu être pire encore.

Toutefois l’électeur se satisferait déjà d’une sorte de "devoir de mémoire" à propos de cette cacophonie, d’une intervention des responsables politiques concernés pour accepter publiquement que la gestion de la crise fut déficiente, en tout cas dans les premières semaines, généralement cruciales pour ce genre d’événements.

Ce n’est ni le moment ni le lieu de chercher des responsables ou coupables de mauvaises décisions et de toute façon, l’atomisation des responsabilités conduirait à un non-lieu.

Par contre, un débriefing public serait un exemple de démocratie et de courage politique, car il y a sans doute des leçons à tirer de cette crise et pas seulement à propos de son aspect sanitaire. Peut-on faire en sorte que les effets de cet électrochoc ne soient pas éphémères pour mieux aborder des situations du même ordre dans le futur?

La préparation correspond, en analyse de risques, à la prévention (essayer de limiter la probabilité d’un événement néfaste) et à la précaution (tenter d’en diminuer l’impact).

Pour une épidémie, voire ici une pandémie, la prévention est impossible vu le côté aléatoire de ce genre de phénomène. Par contre, ce qui est certain c’est que des pandémies, il y en a eu depuis l’aube de l’humanité et il y en aura dans le futur, renforcées par une démographie croissante, une concentration dans l’habitat urbain et des voyages intercontinentaux nombreux.

On peut donc préparer des réactions systématiques et structurées pour ce type d’événement futur, non point si, mais quand il se présentera.

Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie 1977 disait: "nous ne pouvons prévoir le futur mais nous pouvons le préparer".

Quelques constatations s’imposent:

1. La dynamique d’une nouvelle crise est toujours inconnue au stade initial, ici tant dans la pathologie du virus que dans sa transmission. De surcroît, ce n’est ni une guerre ni une catastrophe naturelle, car d’une part, l’ennemi, sans tests adéquats, peut être invisible et d’autre part, il est mondial, contrairement aux catastrophes naturelles connues.

2. Nous vivons depuis peu dans un univers de " citizen based medicine ". En effet, si l’on doit rendre grâce aux équipes de médecins, infirmier.es, aides-soignants et tout autre personnel actif dans les hôpitaux, cabinets privés et maisons de repos, il faut reconnaître qu’une grande partie de l’efficacité repose sur le citoyen qui doit accepter de nouvelles règles de vie pour lui-même et pour les autres: un confinement et une prudence au quotidien qui sont lourd à porter.

En démocratie, la victoire sur la pandémie dépendra largement du sens civique des citoyens et de leur capacité à se discipliner. C’est moins évident qu’on ne le pense quand on voit notamment, les manifestations actuelles, anti-confinement, dans certains états américains, parfois, les armes à la main.

"Comme toujours dans l’histoire de catastrophes majeures, l’homme déboussolé, lorsqu’il est peu éduqué à la pensée critique, cherche une rationalité à ce qu’il vit et la vielle antienne du bouc-émissaire reprend." D. Michel Judkiewicz Ingénieur civil, membre de l’Académie Royale , membre de l’Association of Professional Futurists

3. Nous allons vivre plusieurs infections virales différentes, quoique de types distincts. En effet, au-delà du Covid 19, nous propageons également une peur virale, de proche en proche. Cette peur touche certes à la maladie proprement dite mais aussi aux conséquences économiques, encore difficilement calculables. Enfin une troisième peur virale se répandra sans doute lors de la disponibilité d’un vaccin qui sera forcément nouveau et dont d’aucuns se méfieront.

4. Nous vivons déjà un autre type d’infection: une infection informationnelle. Comme toujours dans l’histoire de catastrophes majeures, l’homme déboussolé, lorsqu’il est peu éduqué à la pensée critique, cherche une rationalité à ce qu’il vit et la vieille antienne du bouc émissaire reprend, c’est le cas de le dire, du poil de la bête. En Afrique, c’est une "maladie de blanc"; les Juifs, la Corée du Nord, la Chine et bien d’autres communautés sont pointées comme étant les artisans de cette pandémie. Peu importe que ce soit vrai, du moment que cela rassure et déculpabilise les esprits simples et leur apporte une explication qui donne sens à leur vertigineuse vacuité de réflexion et de jugement.

5. Nous allons, la crise passée, vivre des ruptures structurelles et voguer très vraisemblablement vers une normalité différente de l’actuelle. Qui aura encore envie de passer entre 1 et 3 heures, quotidiennement, dans les embouteillages? Combien d’entre nous, ayant augmenté leur volume d’achats en ligne, reviendront aux achats physiques dans les magasins? Va-t-on continuer à encenser la gestion à flux tendus et le "Just in Time" dans les chaînes de production, même pour des biens stratégiques et quid du rapatriement de certaines productions sensibles? Le renforcement actuel des frontières des États-nations va-t-il en revenir à la situation d’avant? Les investisseurs ne seront-ils pas à l’affût de la résilience des organismes où ils investissent et ne regarderont-ils pas davantage les critères environnemental, social et de gouvernance?

6. Nous verrons certainement le développement plus rapide du commerce électronique, de la télémédecine, de l’automatisation, des communications virtuelles et autre réunion par téléconférence et certainement également de l’innovation en général et de l’innovation frugale en particulier.

7. Allons-nous garder, au niveau des entités politiques, des structures bureaucratiques aussi lourdes et en opposition réciproque pour une parcelle de pouvoir, un soupçon d’orgueil et un souci d’image?

Si l’on en croit les psychologues, psychiatres et en particulier Boris Cyrulnik, les valeurs de solidarité familiale et amicale vont se renforcer, au moins temporairement.