Épidémie de Covid-19 en Belgique: "Un signe positif, mais..."

"Depuis le début du mois, nous voyons une diminution du nombre de personnes hospitalisées , c'est un signe positif. " Ce lundi, les chiffres donnés par Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 montrent en effet que l'épidémie n'est plus en phase ascendante. Néanmoins, 310 personnes ont encore été hospitalisées lors de ces 24 dernières heures. Et 303 personnes sont décédées , soit en hôpital, soit en maison de repos. C'est encore beaucoup.

"La diminution est nettement moins rapide que la croissance très rapide des semaines antérieures", notait Emmanuel André lors de l'annonce des derniers chiffres, ce lundi. "Pour passer à la prochaine phase de gestion de l'épidémie, pour repenser les mesures que nous devons prendre, il faut non seulement que la transmission diminue, mais aussi qu'on atteigne un certain niveau, le plus bas possible."