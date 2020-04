Épidémie de Covid-19 en Belgique: les indicateurs sont en baisse (graphiques)

Le nombre de nouvelles hospitalisations, de lits occupés en soins intensifs et de décès est en diminution.

Le nombre de décès est aussi en diminution: 168 personnes sont mortes dimanche, dont 103 en maison de repos. "On a peut-être passé le pic de la vague de décès", a indiqué Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19. Cependant, la barre des 6000 décès n'est plus très loin: on comptabilise déjà 5.828 décès depuis l'apparition de la pandémie chez nous.