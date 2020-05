Eric Domb, CEO de Pairi Daiza: "Je voudrais m'endormir pendant 8 mois et me réveiller après la crise"

Pairi Daiza rouvrira ses portes le 18 mai avec toutes les mesures de précautions pour les visiteurs et les animaux. Son fondateur, Eric Domb, parle déjà d'année noire pour le parc animalier.

Pairi Daiza va rouvrir le 18 mai. Le parc est-il prêt à accueillir les visiteurs?

Nous nous y sommes pris il y a longtemps, car c’est compliqué à organiser. Il faut distancer les gens, mais il faut aussi distancer les gens des animaux. Ce que nous faisons aujourd’hui est à l’opposé de ce pour quoi j’ai créé le parc. Quand j’ai créé ce parc, c’était pour rapprocher les humains des animaux et rapprocher les humains entre eux. Ça fait des semaines que nous préparons le parc pour cette réouverture, on a déjà aménagé pas mal de choses. On ne savait juste pas à quelle date nous allions pouvoir rouvrir.

Concrètement, quels aménagements ont été faits pour garantir la sécurité des visiteurs et des animaux?

L’année passée, nous avons accueilli plus de 2 millions de visiteurs. Cette année, on sera loin du compte, mais le plus important, c’est d’accueillir les visiteurs avec le moins de risques possible. Nous avons 8 hectares de chemin, c’est l’équivalent d’une grande station balnéaire de la côte belge. Cela nous permet de garantir de l’espace pour chaque visiteur.

"Nous allons perdre plusieurs dizaines de millions d’euros sur cette saison." Eric Domb

L’idée, c’est de voir comment nous pouvons faire circuler une famille de trois personnes tout au long de la journée avec le moins de risques de contact possible. Nous avons créé un plan de circulation pour les visiteurs, 15 nouvelles files pour fluidifier le point noir de l’entrée et nous avons ajouté une autre entrée principale. Vous ne pourrez pas rentrer sans votre ticket d’entrée. Il faut acheter son billet via notre site et les abonnés devront s’inscrire.

Depuis 2016 et le terrorisme, nous avons mis en place tout un réseau de caméra sur l’ensemble du site ce qui nous permet de le gérer en temps réel.

Peut-on parler d’année "à oublier" pour Pairi Daiza?

J’ai 59 ans, je sais que ce n’est pas courageux, mais honnêtement je voudrais m’endormir pendant 8 mois et me réveiller après la crise. Mais je suis le capitaine du navire et je dois assumer. Même dans nos pires cauchemars, on n’a jamais imaginé une chose pareille.

"Nous avons dépensé 4,5 millions d'euros pendant cette période sans recette." Eric Domb