Eric Fernez, chef étoilé: "La grande question: les clients vont-ils revenir? C'est l'inconnue"

Gratifié de deux étoiles au Guide Michelin, chef de l’année de Gault&Millau Belux (en 2018), Eric Fernez engage 60 employés dans ses trois restaurants: "D’Eugénie à Émilie" (le gastro), "Le Faitout" (brasserie) tous deux à Baudour, et "La Marelle", une enseigne dédiée aux bières (à Blaregnies). À quelques jours de la réouverture des restaurants, il nous livre ses impressions, ses craintes et ses espoirs.

Lundi prochain, le secteur horeca va enfin pouvoir rouvrir après plus de deux mois et demi de fermeture. Comment vous sentez-vous?

Je suis évidemment content mais aussi inquiet au vu, notamment, des contraintes sanitaires qui nous seront imposées. Certaines sont pratiquement irréalisables. Le service en salle qui devra se laver les mains après avoir débarrassé les assiettes de chaque table. Bonjour l’urticaire! Le port du masque sera-t-il tenable? En cuisine, il faudra l’ôter pour goûter les plats avant de le remettre… Mettre du spray sur les chaises pour les désinfecter avec l’humidité que cela va engendrer pendant un certain temps. Et pas question d’acheter des chaises en plastique pourtant plus faciles à nettoyer. Et puis, les toilettes: vous imaginez qu’un membre du personnel doive aller les désinfecter après chaque visite? C’est impossible. On mettra des produits à disposition des clients et toutes les demi-heures, nous irons nous-mêmes les désinfecter. Et sur les tables, c’est tout aussi compliqué: sel, poivrier, beurre… Pour ce dernier, je refuse de le servir en raviers jetables. Le pain que nous cuisons nous-mêmes nous le disposerons dans des sachets personnels, pour chaque client. Côté distanciation des tables, dans le gastro, il n’y a guère trop de problèmes. Ce n’est pas le cas au "Faitout" où les tables devront être davantage séparées.

Le personnel – vous engagez une soixantaine d’employés tant dans les cuisines que dans les salles – qui fut au chômage économique, sera-t-il réengagé dans sa totalité?

Même si le nombre de couverts par service sera moindre qu’auparavant, je dois maintenir ce nombre. Mais déjà huit employés ont décidé de changer de métier, de quitter l’horeca. Ce matin, j’ai remis une annonce de demande d’emploi pour les remplacer. Mais la grande question demeure: les clients reviendront-ils? Tant les gourmets que les hommes d’affaires. C’est l’inconnue. Il s’agira aussi de briefer le personnel avant la réouverture: tout va changer dans les habitudes, tant en cuisine qu’en salle.

"Durant cette crise, on a eu le temps de nous remettre en question. La routine ne nous permet pas de nous rendre compte de nos erreurs."

Comment allez-vous désormais présenter vos cartes, celles des plats et des vins?

Pour "D’Eugénie à Émilie", il y aura un menu fixe et quatre suggestions à la carte. Mais il n'y aura plus de lunchs, ni de fromage en service ou de mignardises en fin de repas. La qualité globale de l’assiette sera bien sûr maintenue mais, hélas, on perdra en dimension gourmande et festive. Pour "Le Faitout", la carte sera un feuillet A5 recto/verso que nous imprimerons et donc jetable. Pour les vins, ils seront présentés dans l’intégralité de l’ancienne carte, sur tablette, facile à nettoyer après chaque utilisation. De plus, les bouteilles seront déposées sur les tables, les clients se serviront eux-mêmes. Oublié donc le service du sommelier.

Avez-vous déjà repris contact avec vos fournisseurs habituels?

Certains ont bien sûr souffert durant la pandémie. Et toutes leurs factures n’ont pas été honorées. Le paiement devra sans doute s’effectuer à la livraison en ajoutant peut-être une avance de 10% sur des règlements d’avant-corona non payés… Un de mes fournisseurs qui se rendait à Rungis quatre fois par semaine n’ira peut-être plus que deux fois aussi. Mais j’ai l’impression que les prix des fournitures seront maintenus, ne seront pas plus élevés qu’avant. Et pour les vins, nous allons surtout vivre sur nos réserves.

"La qualité globale de l’assiette sera bien sûr maintenue mais, hélas, on perdra en dimension gourmande et festive."

Durant cette fermeture, vous avez aussi, comme la plupart de vos collègues, proposé un service à emporter. Cela vous a-t-il permis de compenser un peu la perte financière?

Disons que c'était plutôt comme une rustine sur un pneu. On a travaillé en famille vu que tout le personnel était au chômage.

Si vous deviez néanmoins retenir une chose de ces trois mois de fermeture, qui fut tout autant brutale qu’inattendue, que retiendriez-vous?