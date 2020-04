Espoir en Europe et "escalade" à venir aux États-Unis

Le nombre des cas de contamination par le nouveau coronavirus dépasse 1,2 million, parmi lesquels plus de 68.000 décès , dans 191 pays et territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP. L'Italie (15.877 morts) et l'Espagne (12.418) sont les pays au monde comptant le plus de morts.

L'État de New York a enregistré 630 décès liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit la journée la plus sombre depuis le début de l'épidémie pour la région la plus touchée aux États-unis, a annoncé son gouverneur Andrew Cuomo. L'épidémie a déjà fait 3.565 morts dans l'État de New York. La situation n'est pas meilleure dans le reste des Etats-Unis, le pays le plus touché par l'épidémie avec plus de 300.000 personnes testées positives au SARS-CoV-2 et plus de 8.100 morts, selon un décompte réalisé par Reuters.