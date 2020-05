Est-on vraiment prêt à déconfiner?

À côté des procédures de tracing et testing, les règles d'hygiène et de distanciation sont primordiales.

Testing, tracing et masques. La Belgique a besoin de cette triple procédure pour avancer dans son déconfinement. Est-on prêt? Et les Belges sont-ils motivés pour respecter les règles?

Il reste pas mal d'ajustements à effectuer dans le processus de sécurisation du déconfinement. L'étape du 11 mai, qui doit voir la réouverture de tous les commerces, reste conditionnée à l'approbation du groupe des experts du GEES. Sciensano parle d'"énormes défis pratiques et logistiques".

"On est déjà assez avancé", selon Thomas Orban, président du Collège de la médecine générale francophone de Belgique qui a participé à la mise sur pied des procédures de testing et tracing. "On sait qui on doit tester, le processus de suivi de contacts est en phase de finalisation..."

Où en est-on pour le tracing?

La mise en place de ce processus de tracing est lourde. Tout cela sera-t-il prêt à temps? C'est la course. Dès le milieu de cette semaine, les patients infectés devraient être contactés.

Le patient contaminé devra fournir ses contacts. Que conseillera-t-on aux personnes ayant rencontré un malade? Si elles ont été en contact avec lui au moins quinze minutes et à moins d'1m50, elles doivent rester à l'isolement deux semaines. Si des symptômes apparaissent: appel au médecin et test... Ces entretiens nécessiteront parfois l'intervention de personnel plus spécialisé, comme des infirmiers ou médecins. Des visites à domicile seront organisées en cas de problème (absence de réponse, etc.).

Qui va faire ce travail? À Bruxelles, un call-center avec des personnes venant de l'administration et des mutuelles est prévu. En Wallonie, la Cellule des maladies infectieuses de l'Aviq et des fonctionnaires volontaires doivent assurer la première phase du contact tracing. Ensuite, un prestataire extérieur devrait assurer le call-center et les enquêtes de terrain.

Où en est-on pour le testing?

Selon le cabinet du ministre Philippe De Backer, "plus de 20.000 tests par jour" ont été effectués en moyenne ces derniers jours. "Ce weekend, la moyenne s’élevait même à 24.000 tests. Cela revient au total à plus de 157.000 tests effectués depuis le 10/04." J

Jusqu'ici, les tests de dépistage PCR étaient principalement effectués sur le personnel médical, les personnes symptomatiques hospitalisées et les soignants et résidents des maisons de repos. Désormais, toute personne présentant des symptômes (soit un symptôme majeur, tel que toux ou douleur thoracique, ou deux symptômes comme la fièvre, le mal de tête ou de gorge, etc.) peut bénéficier d'un test.

L'objectif est de passer à une capacité de 45.000 tests par jour. Les médecins généralistes équipés avec du matériel de protection peuvent désormais effectuer le test, comme les centres de tri. Les tests sérologiques, par contre, ne sont toujours pas disponibles.

Où en est-on pour les masques?

Dès ce lundi, les masques sont obligatoires dans les transports en commun, les gares et aux arrêts. Ils le seront aussi en classe pour tous les enfants dès 12 ans. Certains commerces, dans le cadre de leur réouverture, ont décidé de les imposer. Les masques seront aussi incontournables dans certaines artères commerçantes ou à proximité des écoles, comme à Etterbeek. Ils seront aussi utilisés au travail, là où la distanciation sociale s'avère impossible à respecter. Il faudra aussi apprendre à bien utiliser cette protection...

Jusqu'ici les Belges se sont débrouillés pour se fournir en masques. Du côté des autorités, à quelque niveau que ce soit – Fédéral, régions, communautés, communes – on s'est bougé. Ainsi, en Wallonie, le gouvernement va accorder aux communes un forfait de 2 euros par habitant pour l’acquisition de masques. La Région bruxelloise et le fédéral ont lancé des marchés publics pour l'achat de millions de masques... De nombreux bourgmestres avaient déjà pris l'initiative de passer des commandes.

"Ce je-m'en-foutisme mettra le pays par terre... Respectons la rigueur dans les gestes barrières. Nous sommes tous coresponsables!" Thomas Orban Président du Collège de la médecine générale francophone de Belgique

Alors, confiant?