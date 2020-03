Etudes notariales: bureaux fermés et actes reportés

“Nous devions signer un compromis de vente le 31 mars. On ne sait plus quoi faire...”, se lamente un jeune couple du Brabant wallon. “De fait, les contrats sous seing privé, comme le compromis de vente par exemple, ne peuvent plus être signés dans une étude notariale. Cela devra se faire par e-mail ou par courrier. Votre notaire vous contactera pour voir au cas par cas comment vous aider”, répond à distance le directeur général de la Fédération des Notaires (FedNot), Jan Sap.