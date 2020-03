Euler Hermes prévoit une récession de 1,2% en Belgique cette année

Les marchés toujours en baisse

Scénario de réinfection

Les économistes d’Euler Hermes ont par ailleurs élaboré un scénario alternatif de crise économique et financière prolongée (en forme de L et non en forme de U) due à une crise sanitaire de 12 à 18 mois avec une possible réinfection. Dans ce scénario très noir, c’est une récession majeure qui se dessine pour 2020 avec une croissance négative du PIB de -6% dans la zone euro.