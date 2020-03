Euronext n'envisage pas de fermer ses bourses

Faut-il le rappeler, ce ne serait pas la première fois que les portes d’un marché resteraient closes. Cela s’était déjà passé à Wall Street, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 de New York . Pour éviter un effondrement des cours, le New York Stock Exchange (NYSE) et le Nasdaq étaient restés inactifs jusqu’au 17 septembre en prévision de ventes de panique.

"Calmer les émotions"

Il rappelle qu’il existe un mécanisme appelé "court-circuit" qui entraîne de facto la suspension des échanges pendant quelques moments à Wall Street lorsque les cours chutent de 7%. Au cours des deux dernières semaines, les responsables de la Bourse de New York y ont eu recours à trois reprises. Grâce à ce mécanisme, "on instaure une pause pour donner le temps aux investisseurs vendeurs de réfléchir", explique Frank Vranken.

Rien ne permet non plus de penser qu’une fermeture du marché serait plus efficace. À la réouverture de Wall Street après les attentats de New York, l’indice Dow Jones avait signé son plus fort recul depuis le krach boursier d’octobre 1987, en plongeant de 7,1%. Pour Frank Vranken, pour qui la panique relève de la psychologie des investisseurs, "si l’on devait décider de fermer les marchés, il ne faudrait rouvrir que longtemps après que l’épidémie de coronavirus a atteint son pic." Soit pas avant plusieurs semaines...