Examens à distance à l'ULB et l'ULiège

Le couperet est tombé. L'Université de Liège (ULiège) et l'Université Libre de Bruxelles (ULB) n'organiseront pas d'examens en présentiel cette année. Les évaluations seront toutes réalisées à distance, ont décidé leurs recteurs respectifs, Pierre Wolper et Yvon Englert.

À Liège, les évaluations prendront diverses formes: questions à choix multiples, oraux, travaux à remettre, etc. "Il n'y a plus de sens à planifier une session d'examens en envisageant du présentiel qui, de toute façon, serait masqué et distancié et se déroulerait dans une ambiance d'anxiété décuplée à chaque quinte de toux ou éternuement", a estimé le recteur de l'ULiège, Pierre Wolper.