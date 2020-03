Examens de fin d'année dans le supérieur: le nord du pays avance, le sud réfléchit

Pas encore de décision en FWB

À deux mois du début des examens, qui concernent au total plus de 200.000 étudiants, toute une série de questions restent donc ouvertes. Elles portent non seulement sur l'organisation de ces épreuves, mais aussi sur la remise des mémoires et des travaux de fin d'étude, les travaux pratiques, etc.