Face au Covid19, le Belge se tourne vers la TV et les journaux en ligne

La pandémie de coronavirus dope la soif d'information des Belges. Ceux-ci regardent davantage la télévision, mais aussi les journaux, essentiellement en ligne. Bon nombre d'entre eux souhaitent toutefois que les médias abordent davantage d'autres thèmes.

Les grands événements, et en particulier les crises sanitaires, dopent la soif d'informations. La pandémie de Covid19 ne fait pas exception à la règle. Un sondage réalisé par l’institut de sondages Dedicated pour le bureau de conseil en communication Whyte Corporate Affairs révèle que deux Belges sur trois ont consulté plus régulièrement la presse durant les quatre dernières semaines.

Sans surprise, la télévision reste le canal d'information numéro un pour près d’une personne interrogée sur deux (45 %). C'est elle aussi qui a vu ses audiences augmenter le plus depuis le début du confinement: plus de la moitié des personnes interrogées (63 %) déclarent regarder "plus souvent" ou "beaucoup plus souvent" la télévision pour suivre les informations, selon les résultats de ce sondage réalisé par internet auprès de 1.500 personnes durant le week-end de Pâques.

Les journaux? Surtout en ligne

Mais le Belge ne s'en contente pas et se tourne aussi vers d'autres médias. Les quotidiens sont eux aussi davantage lus depuis le début de la quarantaine, mais surtout en ligne: 48 % des Belges lisent davantage de journaux en ligne, le support papier n'attirant que 18% de lecteurs supplémentaires.

Les sites d'information en ligne attirent eux aussi davantage: un répondant sur deux (50 %) déclare les visiter plus fréquemment depuis le début de la crise du coronavirus. Les magazines, tant en ligne que sur papier, semblent par contre moins profiter de la crise: seuls 16 % des répondants surfent plus fréquemment sur les sites en ligne des magazines et 10 % consultent plus souvent un magazine papier.

"Comme souvent, en cas de crise, les médias dits traditionnels attirent l’attention des citoyens qui ont besoin d’être informés et de comprendre. La notoriété de ces médias reste un atout majeur devant la multitude d’offres d’informations", explique Marc Dumoulin, directeur de Dedicated.

Info de qualité

Autre résultat peu surprenant du sondage: les jeunes se tournent plus souvent vers les médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) pour suivre l'actualité (59% contre 33% pour la moyenne des Belges). Mais ils regardent eux aussi davantage la télévision et lisent plus régulièrement les journaux.

Une fleur au chapeau de la presse: 82% des Belges interrogés se disent satisfaits de la qualité de la couverture médiatique de la pandémie. La satisfaction est plus forte en Flandre (88%) qu’à Bruxelles (77 %) et en Wallonie (75%). Mais cette évaluation positive ne pousse pas nécessairement à l'achat: 3 Belges sur 4 (76%) ne sont pas prêts, lorsqu’ils consultent des sites en ligne, à payer pour des contenus réservés aux abonnés.