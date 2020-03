Face au coronavirus, la protection des travailleurs rime-t-elle forcément avec civisme?

Pourtant le confinement strict en vigueur depuis mercredi midi, n’interdit aucunement les activités de traiteur ou de "drive in". Seules les activités de restauration avaient déjà été interdites sous la phase deux renforcée. L’argument évoqué est celui de la protection des travailleurs – étant entendu qu’à priori ces entreprises devraient pouvoir assurer une distanciation suffisante dans leurs locaux (plus de 1,5 m) quitte à impacter la productivité et donc ne feraient pas l’objet d’une fermeture à ce titre.

Obligations très strictes en matière de protection

Ceci étant, et l’on me dira que je ne suis pas à leur place, bien assis au chaud que je suis, il y a tout de même des mesures relativement simples et financièrement abordables (en tout cas pour les grands du secteur, on comprendra que le petit traiteur indépendant soit dans une situation différente) qui pouvaient assurer une sécurité optimale aux travailleurs, en particulier celui qui sert les clients du "drive in". Clients, qui rappelons-le sont dans leurs voitures, dehors, à au moins un mètre et donc sans contacts physiques directs. Gants et masques, produits de nettoyage voire protections supplémentaires en plexiglas pouvaient être envisagés.