Face au coronavirus, le Fédéral vient en aide aux indépendants

L'arsenal se met en place. Après la Région wallonne mardi, Bruxelles et le Fédéral viennent à leur tour de prendre une série de mesures destinées à venir en aide aux entreprises touchées économiquement par la crise sanitaire du coronavirus. Bruxelles va par exemple élargir les conditions d'octroi du soutien financier aux entreprises. Côté Fédéral, un plan d'aide aux indépendants vient d'être finalisé par le ministre en charge des Indépendants et des PME, le libéral Denis Ducarme.

Ministre des Indépendants et des PME

Dispense de cotisations sociales

Les indépendants concernés pourront obtenir selon les cas une réduction des cotisations sociales provisoires pour l'année 2020 . "Le niveau de la réduction restera à déterminer avec sa caisse d’assurances sociales sur la base des explications et du dossier (niveau de baisse des ventes/commandes, réduction du chiffre d’affaire, etc.)", explique le cabinet Ducarme.

"Tout indépendant confronté à des difficultés de paiement de ses cotisations en temps et en heure en raison de l’impact du coronavirus pourra obtenir ce report d’échéance."

Dans d'autres cas, une dispense des cotisations sociales pour les 2 premiers trimestres de l'année 2020 sera accordée . "Ce traitement sera quasi automatique pour les trimestres 2020/1 et 2020/2 ." Enfin, dans d'autres situations, il sera accordé un report de paiement d'un an des cotisations sociales pour les 2 premiers trimestres de l'année 2020.

"Tout indépendant confronté à des difficultés de paiement de ses cotisations en temps et en heure en raison de l’impact du coronavirus pourra obtenir ce report d’échéance, avec la double garantie que les majorations seront effacées au moment du paiement effectif et que tous ses droits sociaux sont maintenus dans l’intervalle . "

3/ L’Inasti et les caisses d’assurances sociales, en première ligne pour informer les indépendants

Les deux organismes, insiste le Fédéral, sont là "pour répondre aux questions des indépendants qui le souhaitent et qui ont besoin de faire appel à ces mesures". Le cabinet Ducarme précise par ailleurs "qu'en cas de difficultés de paiement, la première démarche à réaliser est de s’adresser sans délais à sa caisse d’assurances sociales."

Pas sur le dos des travailleurs

Parallèlement aux différentes mesures d’aide aux indépendants, la ministre de l’Economie Nathalie Muylle (CD&V) a convoqué les partenaires sociaux du Groupe des 10 ce jeudi pour faire le point sur la situation socio-économique et les mesures à prendre au sein des entreprises.

Robert Vertenueil, le patron de la FGTB, soutiendra d’ores et déjà toute mesure visant à aider les entreprises. "Pourquoi ferais-je objection? Il faut aider les entreprises à passer le cap et leur permettre de souffler un certain temps. Il ne faut pas prendre le risque de mettre des entreprises en faillite", explique-t-il en pointant le recours au chômage économique ou aux possibilités de reporter le paiement des cotisations.