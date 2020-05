Faites ce que je dis...

Le membre le plus médiatique du SAGE, le comité scientifique du gouvernement, qui est en première ligne dans cette crise du coronavirus, a dû démissionner de sa fonction avec fracas. L’austère quotidien The Telegraph a révélé que celui-ci avait reçu au moins deux fois une femme déjà mariée, à son domicile, pour des raisons jugées non essentielles. Les déplacements de son amie, effectués entre le sud et le centre de Londres, ont eu lieu bien avant le pic de la pandémie, entre fin mars et début avril, au moment le plus intense de la crise.