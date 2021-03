Faut-il continuer les tests salivaires sur les enseignants?

Le testing des enseignants a permis de repérer quelques cas positifs et même des clusters. L'initiative devrait se poursuivre, peut-être avec des autotests rapides.

Le projet pilote de testing des enseignants et membres du personnel éducatif a été lancé en mars et quelques résultats sont déjà tombés, pour la période du 1er au 21 mars. Pour rappel, les participants doivent, chaque matin, effectuer un test salivaire à domicile. 3.600 personnes avaient été invitées à participer, dans 40 écoles en Flandre et 20 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au total, 62% du personnel convié a accepté.