Faut-il défiscaliser les heures supplémentaires dans la grande distribution?

Dominique Michel, CEO de Comeos , la fédération des entreprises de la distribution, rappelle que le secteur avait déjà formulé une telle demande bien avant que la crise n’éclate. "Nous avons en effet besoin d’une boîte à outils dans laquelle on pourrait se servir au gré des besoins du moment. Parmi ces outils, il y a la nécessité de faire sauter le plafond de 475 heures par an pour le travail étudiant . Or aujourd’hui, les étudiants ont du temps… Par ailleurs, nous avions demandé davantage de flexibilité en matière d'occupation des personnes."

20 à 30% de malades

Actuellement, une personne qui est en chômage temporaire touche 70% de son salaire brut (plafonné) ainsi qu’une prime de 5 euros par jour. "Le défi consiste à motiver les gens pour qu’ils quittent le chômage temporaire et acceptent de reprendre le travail ailleurs", estime Dominique Michel. C’est pourquoi il propose de porter la prime journalière à 10 ou 15 euros . "Tout le monde y gagnerait: l’État ne doit plus payer le chômage temporaire, notre secteur comble les effectifs manquants et les travailleurs augmentent leur salaire net."

Les étudiants sur le pont

Pour l’instant, ce sont surtout des étudiants qui comblent les trous parmi les effectifs habituels. Ce qui fait froncer les sourcils chez Myriam Delmée. "On demande aux étudiants de ne plus aller au cours et de ne plus voir leurs amis, et ensuite on les retrouve dans les allées des magasins d’alimentation. Où est la cohérence? Mais surtout, les étudiants coûtent 25% moins cher qu’un travailleur habituel et permettent ainsi aux employeurs d’augmenter leurs bénéfices."