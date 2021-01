Faut-il fermer les frontières belges pour freiner le variant britannique?

Le risque du variant

La situation épidémiologique en Belgique semble donc s'être installée sur un plateau depuis quelques semaines et les efforts consentis par la population ne parviennent pas à nous faire basculer vers une situation sanitaire plus calme. Par contre, une culbute brutale dans l'autre sens apparaît possible, à cause de la propagation de la nouvelle souche détectée il y a plusieurs semaines en Grande-Bretagne et qui semble autrement plus contagieuse que les précédentes.