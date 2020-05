Faut-il rembourser les paris sur les compétitions suspendues?

L'arrêt avant terme des championnats de football est un casse-tête pour les opérateurs de paris sportifs. A fortiori quand au sein d'un même continent (l'Europe), les autorités de championnats nationaux prennent des décisions différentes. Prenez les Pays-Bas et la France: au nord, les autorités du foot ont décidé la suspension définitive du championnat et qu'il n'y aurait pas de vainqueur. Classement annulé, en somme. Au sud, la Ligue I a arrêté le championnat avec 28 journées jouées sur 38 et octroyé le titre au PSG. Mais que faire avec les paris "saison", ces paris de long terme qui permettent de miser sur le classement à l'issue du championnat (X sera 1er, Y sera 3e, etc.)?