Faut-il rendre le pass sanitaire obligatoire au travail?...

Une sortie du patron d'Agoria force la réflexion autour de l'intérêt d'un covid safe ticket obligatoire en entreprise. Les avis sont très partagés.

"Ceux qui refusent catégoriquement devraient être renvoyés chez eux sans être rémunérés", grognait le patron d'Agoria, Bart Steukers, dans l'édition de ce jeudi du Het Laatste Nieuws. Obligation généralisée ou choix laissé à l'employeur, l'idée d'imposer le covid safe ticket (CST) aux travailleurs commence à faire son chemin.

Qu'en pense-t-on dans les autres secteurs? Le dossier reste "touchy", mais la sortie du patron d'Agoria ouvre le débat.

"L'employeur n'est pas censé connaître l'état de santé de ses travailleurs. Il faudrait modifier la loi Mahoux pour changer cela." Pierre-Frédéric Nyst Président de l'UCM

Du côté de la Confédération Construction, on trouve la proposition "intéressante", et celle-ci va être soumise aux affiliés pour examen. "Évidemment, ça poserait problème si on devait se passer de travailleurs sur les chantiers", explique le porte-parole de la Confédération Construction, Sven Nouten. "Mais ceux qui ne veulent pas se faire vacciner pourraient toujours passer le test, s'ils veulent vraiment travailler."

Un frein à la relance?

L'Union des classes moyennes (UCM) ne voit pas les choses d'un œil aussi favorable. "Le covid safe ticket pose déjà des problèmes dans les secteurs censés l'appliquer, comme l'horeca", tonne son président, Pierre-Frédéric Nyst. "La question n'est pas encore passée en conseil d'administration, mais a priori, nous sommes opposés à une telle obligation."

Le patron de l'association qui représente les indépendants rappelle qu'il faudrait, pour en arriver à une telle obligation, une intervention du Parlement. "L'employeur n'est pas censé connaître l'état de santé de ses travailleurs. Il faudrait modifier la loi Mahoux pour changer cela." Celle-ci interdit les tests biologiques dans le cadre des relations de travail.

"Ça me semble peu réaliste et disproportionné par rapport à la situation actuelle." Marie-Hélène Ska Secrétaire générale de la CSC

De plus, il y a des obstacles psychologiques, pointe Pierre-Frédéric Nyst. "Si un patron doit exiger de son personnel qu'il se fasse tester tous les matins, ce sera mal perçu. Et je ne peux imagine qu'on licencie les travailleurs qui refuseraient, alors qu'on est en pleine relance, qu'on tente de faire passer un message positif pour que tout le monde soit sur le pont."

Les écueils

"Il faut rester dans une société cohérente!", s'exclame Marie-Hélène Ska, la secrétaire générale de la CSC. "S'il n'y a pas l'obligation vaccinale et s'il l'on ne détecte pas de zones à risque dans le milieu du travail, restons-en au télétravail où c'est possible, et au respect des mesures ailleurs."

Marie-Hélène Ska estime que l'option d'un CST obligatoire en entreprise serait trop compliquée, et pas seulement pour le travailleur: "pour le contrôler, pour respecter la vie privée, pour décider du sort de ceux qui ne peuvent pas être vaccinés, pour faire passer des tests tous les matins... Ça me semble peu réaliste et disproportionné par rapport à la situation actuelle."

"On est favorable à une application intelligente pour renforcer la couverture vaccinale, c'est celle-ci qui va nous permettre de sortir de la crise." Pauline Bertrand Porte-parole de la FEB

"Tout pour augmenter la vaccination"

La Fédération des entreprises belges (FEB) a déjà soulevé en début de semaine le risque d'exclusion de certains travailleurs, "néfaste pour la continuité de la production". Mais elle sonde désormais ses membres sur la question du CST en entreprise. "On est favorable à une application intelligente pour renforcer la couverture vaccinale, c'est celle-ci qui va nous permettre de sortir de la crise", cadre la porte-parole, Pauline Bertrand.

Le secteur du commerce impose de nombreux contacts avec la clientèle. Comeos, qui le représente, n'a pas encore tranché la question du CST: "Tout ce qui peut contribuer à une augmentation de la vaccination est une bonne chose", commente le porte-parole Hans Cardyn, mais il précise qu'une enquête est lancée, car le dossier "comporte de nombreux aspects."

Voilà un débat qui a visiblement besoin d'encore bien mûrir.