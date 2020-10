Faut-il renforcer les mesures? Un couvre-feu est à l'étude

Les contaminations et hospitalisations continuent leur hausse. Faut-il encore de nouvelles mesures pour endiguer cette tendance? Les experts insistent sur le respect absolu, mais non suivi encore par certains, des règles existantes pour freiner la propagation du Covid-19...

Les chiffres sont là. Plutôt alarmants en termes de hausse, mais restant pour l'heure à un niveau gérable pour les hôpitaux, même si ceux-ci sont de plus en plus nombreux à transférer des patients, étant donné qu'à Bruxelles, beaucoup d'unités de soins intensifs voient déjà 25% de leurs lits occupés par des patients Covid, et aussi à annuler les soins non urgents. Il y a actuellement 1.329 patients hospitalisés, dont 243 en soins intensifs.

On a progressivement un déplacement vers les gens plus âgés. Yves Van Laethem Infectiologue CHU Saint-Pierre

"Le nombre de nouveau cas double tous les huit jours." Et si ça continue, la Belgique pourrait atteindre les 10.000 nouvelles contaminations par jour à la fin de la semaine, selon l'infectiologue Yves Van Laethem... Les 20-29 ans restent les plus concernés, mais "on a progressivement un déplacement vers les gens plus âgés." Si le rythme actuel se poursuit, 500 patients seraient en USI en fin du mois, et sans doute 1.000 en novembre, alors qu'il y en avait 1.250 au printemps, comme l'a rappelé le spécialiste du CHU Saint-Pierre.

Règles mal respectées

Bruxelles et la Wallonie sont les Régions les plus impactées. L'heure est donc au questionnement: que faut-il faire pour endiguer cette hausse continue du nombre de cas positifs, d'hospitalisations et de décès? Pour de nombreux experts: la solution est simple: respecter les règles. On entend ici la distanciation sociale, le port du masque, la limitation des contacts... Mais de facto, ces règles ne sont pas respectées par tous, et cela suffit à faciliter la propagation du virus.

10 jours Il faut attendre de dix à quinze jours pour voir dans les chiffres les premiers effets de nouvelles mesures

"Bon dieu, changez les comportements, il est plus que temps", s'est ainsi exclamé Gilles Mahieu, gouverneur de la Province du Brabant wallon, sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi). De nouvelles règles sont entrées en vigueur vendredi (le nombre de contacts rapprochés limité à trois, les invitations à domicile restreintes à quatre convives, cafés fermés à 23h). Les effets de ces changements ne se feront pas sentir avant dix voire quinze jours. Mais déjà, des voix s'élèvent pour en faire plus. D'ailleurs, Bruxelles a adopté des mesures plus strictes, en fermant ses bars et cafés. Les provinces de Liège, du Hainaut, du Luxembourg et de Namur ont ordonné la fermeture des buvettes de clubs sportifs. Ces mesures, en limitant les contaminations, doivent surtout étaler les hospitalisations, de façon à permettre aux hôpitaux de fonctionner sur tous leurs fronts habituels, et éviter un reconfinement généralisé.

Un couvre-feu?

Un couvre-feu est aussi à l'étude en Wallonie. Une sorte de confinement nocturne, donc. Il faut en déterminer le périmètre et l'horaire (sans doute entre 1h et 6h du matin). Impacter tout le monde, de quoi poser un geste fort, ou se limiter aux lieux les plus festifs, comme Louvain-la-Neuve? Cette limitation de liberté sera difficile à accepter et devra donc se mettre en place avec un appui policier renforcé.

Le nombre d'emplois perdus, les faillites... Cela va faire tuer plus de gens que le Covid. Philippe El Haddad Directeur général médical du Chirec

Si une telle mesure est prise, on ne sera plus loin d'un véritable reconfinement, difficile à prendre par les décideurs politiques, qui font déjà face à une fronde du monde horeca, et pas souhaité par tous les experts, au vu des conséquences,à court, moyen et long terme que cela pourrait entraîner. "Le nombre d'emplois perdus, les faillites... Cela va faire tuer plus de gens que le Covid", expliquait, inquiet, le docteur Philippe El Haddad, directeur général médical du Chirec. Les professionnels des soins pointent aussi les risques pour la santé mentale, déjà observés lors du premier confinement. Tout est question de balance dans la gestion des risques et les bagarres entre experts, dont dépendent les politiques pour la connaissance de la situation, font rage...

La conférence de presse du SPF Santé publique sur la situation sanitaire de ce lundi a été fortement marquée par un appel au respect strict des règles, notamment par les adolescents et jeunes adultes.