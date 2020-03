Fermé pour cause de pandémie, le Ritz londonien change de main

L’identité du nouveau propriétaire qatari du Ritz est toujours inconnue. L’achat a été confirmé via Macfarlanes, un cabinet d’avocats et de conseil londonien qui a accompagné la transaction. Plus que centenaire (1906) et situé sur Piccadilly, le Ritz est un fleuron historique de style Louis XVI créé au cœur de la City par l’entrepreneur hôtelier suisse César Ritz. Comble du luxe, le palace récemment rénové est resté depuis son ouverture à dimension humaine, avec seulement 130 chambres, dont le prix oscille de 650 livres (730 euros) la nuit à plus de 6.000 livres (6.750 euros) pour la plus grande suite. Une taille qui rend le 5 étoiles opéré par The Ritz-Carlton (Marriott-Bonvoy) difficilement rentable avec trois employés en moyenne par chambre.