Feu vert à la vaccination des 12-15 ans en Belgique

Suivant l'avis du Conseil supérieur de la santé qui recommandait d'autoriser les jeunes de 12 ans à 15 ans à se faire vacciner sur base volontaire, la conférence interministérielle Santé a donné son feu vert à cette mesure, qui devrait permettre d'élargir le spectre des personnes vaccinées, avec l'ambition d'aboutir à une immunité de groupe d'au moins 70%, voire 80% ou plus afin de lutter contre les nouveaux variants réputés plus contagieux et virulents.