Feu vert pour l'ouverture des commercces...

Assouplissement. C'est sans doute le maître-mot de cette séance du Conseil national de sécurité (CNS) qui comporte deux principales mesures pour la prochaine étape du déconfinement entamé par la Belgique le 4 mai: l'élargissement des contacts sociaux à partir du 10 mai et la confirmation de la réouverture autorisée des commerces non essentiels dès le lendemain.

Il faut y voir à la fois une prise en compte des difficultés psychosociales liées à l'isolement – le CNS avait été attaqué sur cet aspect la semaine dernière – et des impératifs économiques liés au secteur, en souffrance faut-il le dire, du commerce au sens large. Tout cela sur base de constats sanitaires encourageants, rappelle Sophie Wilmès, Première ministre : des hospitalisations journalières en baisse, une tendance moyenne à la baisse et la mobilisation limitée à 32% des lits en soins intensifs.

Pour le commerce, le dispositif est connu depuis le fameux CNS du 24 avril: la réouverture est autorisée à des conditions relativement strictes que la population a déjà pu éprouver dans les magasins d'alimentation et de bricolage. Les enseignes ne peuvent faire entrer qu' un client par 10 mètres carrés de surface commerciale et pour 30 minutes maximum . Reste aux pouvoirs locaux à maîtriser les phénomènes de files qui ne manqueront certainement pas de se manifester dans les espaces publics. A fortiori dans les rues commerçantes à haute fréquentation.

Le masque recommandé en magasin

À noter que les commerces qui supposent des contacts rapprochés entre personnes (coiffeurs, centres d'esthétique, etc.), ne sont pas autorisés rouvrir à ce stade. Leur cas – comme celui des marchés, des musées, des parcs zoologiques et des bibliothèques – sera analysé pour la phase 2 du déconfinement, toujours prévue le 18 mai.

À ceux rêvaient de voir le masque facial imposé dans les commerces sont déçus, le CNS préfère recommander chaudement cette protection couvrant nez et bouche. Interrogée sur ce sujet mercredi, Sophie Wilmès, Première ministre MR, assume et s'explique. Une obligation pourrait laisser erronément penser au public qu'il est protégé et peut négliger les deux mesures les plus efficaces contre la propagation du virus, à savoir la limitation maximale des contacts avec autrui et la distanciation sociale d'un mètre cinquante.