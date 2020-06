Feu vert pour la reprise du secteur horeca le 8 juin

› Horeca

Le secteur horeca va pouvoir accueillir des clients à partir du 8 juin. Les cafés, bars et restaurants rouvrent en respectant un protocole strict: distance de 1,5 m entre les tables, maximum 10 personnes à une table , chaque client reste à sa propre table, les serveurs doivent porter un masque et les établissements ne peuvent ouvrir que jusqu'à 1h du matin , tout comme les nightshops.

› Culture

› Sport

Les activités sportives ou culturelles organisées en groupe peuvent avoir lieu si elles sont encadrées (coach/animateur) et ne peuvent pas compter plus de 20 personnes. Ce nombre passera à 50 à partir du 1er juillet.

› Voyage

Dès le 8 juin, il sera possible de partir un ou plusieurs jours en excursion. Et à partir du 15 juin, la Belgique rouvrira ses frontières aux autres pays de l'UE, au Royaume-Uni et aux quatre autres pays Schengen (Islande, Liechtenstein, Suisse et Norvège). "Les conditions relatives aux voyages hors Europe devront être déterminées à la lumière de l’évolution des discussions au niveau européen", indique Sophie Wilmès.