Feu vert pour les camps scouts cet été

Un "plan de relance" francophone pour le cinéma et l'audiovisuel a été mis sur pied par la ministre compétente Bénédicte Linard (Ecolo) et le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel (CCA) de Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi les mesures dégagées: de nouveaux appels à projets créatifs , et des aides spécifiques pour accompagner la réouverture des petits cinémas soutenus par la Communauté française.

Un de ses volets doit cependant encore être discuté et arrêté, celui concernant le soutien à la production, donc les aides à la relance et la poursuite des tournages de séries, films, etc. Sur les deux autres volets, au niveau d'une part de l'écriture d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, et d'autres part de l'exploitation en salles, plusieurs mesures ont été fixées. L'objectif semble être double: redonner du boulot aux professionnels du secteur et les pousser à retrouver le plus vite possible un rythme de croisière; et pousser le grand public à reprendre sans craintes le chemin des salles de cinéma.